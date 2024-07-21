В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку

Мужчина пострадал. Он сейчас лежит в больнице.

В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку. Об этом сообщили в группе «Соколовка» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как после столкновения с легковушкой мотоциклист перелетает через автомобиль и падает на дорогу.

По словам автора поста, мужчина сейчас лежит в больнице. Ему будут делать операцию.

Официальных данных о произошедшем не поступало.