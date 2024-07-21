В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку
Мужчина пострадал. Он сейчас лежит в больнице.
В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку. Об этом
На кадрах видно, как после столкновения с легковушкой мотоциклист перелетает через автомобиль и падает на дорогу.
По словам автора поста, мужчина сейчас лежит в больнице. Ему будут делать операцию.
Официальных данных о произошедшем не поступало.
В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку
В Соколовке мотоциклист перелетел через легковушку. Об этом
На кадрах видно, как после столкновения с легковушкой мотоциклист перелетает через автомобиль и падает на дорогу.
По словам автора поста, мужчина сейчас лежит в больнице. Ему будут делать операцию.
Официальных данных о произошедшем не поступало.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident