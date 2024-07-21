В рязанском селе загорелись два дома

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.

В воскресенье, 21 июля, в селе Болошнево Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

По словам автора поста, загорелись два дома.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в доме поступило в 14:47. На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Данных о пострадавших нет.