В рязанском селе загорелись два дома
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.
В воскресенье, 21 июля, в селе Болошнево Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».
По словам автора поста, загорелись два дома.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в доме поступило в 14:47. На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
Данных о пострадавших нет.
В рязанском селе загорелись два дома
В воскресенье, 21 июля, в селе Болошнево Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».
По словам автора поста, загорелись два дома.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в доме поступило в 14:47. На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
Данных о пострадавших нет.
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https://www.rzn.info/news/accident