В Рязанской области пропал 86-летний Иннокентий Аммосов

Местонахождение мужчины неизвестно с 19 июля.

В Скопинском районе Рязанской области пропал 86-летний Иннокентий Аммосов. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 19 июля. Он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост — 155 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — черные, глаза — карие.