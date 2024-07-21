В Скопинском районе Рязанской области пропал 86-летний Иннокентий Аммосов. Об этом
Местонахождение мужчины неизвестно с 19 июля. Он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост — 155 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — черные, глаза — карие.
Всех просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам:
В Рязанской области пропал 86-летний Иннокентий Аммосов
В Скопинском районе Рязанской области пропал 86-летний Иннокентий Аммосов. Об этом
Местонахождение мужчины неизвестно с 19 июля. Он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост — 155 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — черные, глаза — карие.
Всех просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам: