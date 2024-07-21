В Рязани в Олимпийском городке горели две хозпостройки

Пожар произошел ночью в воскресенье, 21 июля.

В воскресенье, 21 июля, в Рязани в Олимпийском городке горели две хозпостройки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в СНТ «Металлург» поступило в 0:33. В 01:50 возгорание ликвидировали на площади 31 квадратный метр. Огонь повредил две хозпостройки.

На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек личного состава.

Данных о пострадавших нет.