В воскресенье, 21 июля, в Рязани в Олимпийском городке горели две хозпостройки. Об этом
Сообщение о пожаре в СНТ «Металлург» поступило в 0:33. В 01:50 возгорание ликвидировали на площади 31 квадратный метр. Огонь повредил две хозпостройки.
На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек личного состава.
Данных о пострадавших нет.
В Рязани в Олимпийском городке горели две хозпостройки
В воскресенье, 21 июля, в Рязани в Олимпийском городке горели две хозпостройки. Об этом
Сообщение о пожаре в СНТ «Металлург» поступило в 0:33. В 01:50 возгорание ликвидировали на площади 31 квадратный метр. Огонь повредил две хозпостройки.
На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек личного состава.
Данных о пострадавших нет.