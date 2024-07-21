В Касимове на фасаде дома появились барс и жар-птица. Об этом сообщил мэр города Иван Бахилов в своем Telegram-канале.
Мурал появился на улице Ленина. Как написал Бахилов, авторы изобразили барса и жар-птицу — существ из татарской и русской мифологии, что олицетворяет историю и слияние двух культур.
Напомним, РЗН. инфо опубликовал топ-10 рязанских муралов.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова
В Касимове на фасаде дома появились барс и жар-птица
В Касимове на фасаде дома появились барс и жар-птица. Об этом сообщил мэр города Иван Бахилов в своем Telegram-канале.
Мурал появился на улице Ленина. Как написал Бахилов, авторы изобразили барса и жар-птицу — существ из татарской и русской мифологии, что олицетворяет историю и слияние двух культур.
Напомним, РЗН. инфо опубликовал топ-10 рязанских муралов.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова