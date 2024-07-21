В ДТП погиб волонтер отряда РязГМУ Salus
Волонтеру было 19 лет. Он скончался в пятницу, 19 июля.
В пятницу, 19 июля, в ДТП погиб волонтер медицинского спасательного отряда РязГМУ Salus Валентин Д. Об этом
Волонтеру было 19 лет. Подробности произошедшего не указаны.
Отряд выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»
В ДТП погиб волонтер отряда РязГМУ Salus
В пятницу, 19 июля, в ДТП погиб волонтер медицинского спасательного отряда РязГМУ Salus Валентин Д. Об этом
Волонтеру было 19 лет. Подробности произошедшего не указаны.
Отряд выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»
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