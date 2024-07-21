Рязанская область получит 50 новых школьных автобусов

Согласно документам, транспорт будет отечественного производства. Автобусы до конца 2024 года поставит Минпромторг России.

Рязанская область до конца 2024 года получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документам, транспорт будет отечественного производства. Автобусы смогут перевозить более 31 школьника. Их поставит Минпромторг России.

Напомним, в конце 2023 года в Рязанскую область поставили школьные автобусы, которые были оснащены системой «Глонасс» и тахографами.