Рязанская область до конца 2024 года получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Согласно документам, транспорт будет отечественного производства. Автобусы смогут перевозить более 31 школьника. Их поставит Минпромторг России.
Напомним, в конце 2023 года в Рязанскую область поставили школьные автобусы, которые были оснащены системой «Глонасс» и тахографами.
Рязанская область получит 50 новых школьных автобусов
Рязанская область до конца 2024 года получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Согласно документам, транспорт будет отечественного производства. Автобусы смогут перевозить более 31 школьника. Их поставит Минпромторг России.
Напомним, в конце 2023 года в Рязанскую область поставили школьные автобусы, которые были оснащены системой «Глонасс» и тахографами.