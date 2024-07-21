Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили восемь украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью, еще пять дронов перехватили над Черным морем.

Ночью в воскресенье, 21 июля, над российскими регионами уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Украина пыталась атаковать объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Еще пять дронов перехватили в акватории Черного моря.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.