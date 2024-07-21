Ночью в воскресенье, 21 июля, над российскими регионами уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом
По данным ведомства, Украина пыталась атаковать объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Еще пять дронов перехватили в акватории Черного моря.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили восемь украинских БПЛА
Ночью в воскресенье, 21 июля, над российскими регионами уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом
По данным ведомства, Украина пыталась атаковать объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Еще пять дронов перехватили в акватории Черного моря.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.