На Московском шоссе в Рязани дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Инцидент произошел возле дома № 41, корпус 1 на Московском шоссе. По словам автора поста, клен рухнул на припаркованный «ВАЗ-2115».

В Рязани дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Пост об этом появился в воскресенье, 21 июля, в группе «Рязань без цензуры» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле дома № 41, корпус 1 на Московском шоссе. По словам автора поста, клен рухнул на припаркованный «ВАЗ-2115». Судя по кадрам, у машины после падения дерева спустило колесо.

Фото: группа «Рязань без цензуры» во «ВКонтакте»