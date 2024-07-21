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На чемпионате по картингу в Рязанском районе мужчина пережил клиническую смерть
Житель Москвы был на чемпионате России по картингу. Он внезапно потерял сознание. На соревнованиях находился врач из ОКБ, который провел реанимационные действия.

На чемпионате по картингу в деревне Секиотово Рязанского района 57-летний мужчина пережил клиническую смерть. Об этом сообщили в группе «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте».

Житель Москвы был на чемпионате России по картингу в Рязанском районе. Он внезапно потерял сознание. На соревнованиях дежурил врач из ОКБ, который провел реанимационные действия.

Так, москвича доставили в областную клиническую больницу. «[Мужчина] был направлен в рентгеноперационную. Здесь рентнгенэндоваскулярными хирургами был восстановлен кровоток в сосудах сердца, что в итоге спасло жизнь больному», — говорится в посте.

Состояние мужчины стабилизировалось. Пациента планируют перевести в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Фото: «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»