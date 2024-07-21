На чемпионате по картингу в деревне Секиотово Рязанского района 57-летний мужчина пережил клиническую смерть. Об этом
Житель Москвы был на чемпионате России по картингу в Рязанском районе. Он внезапно потерял сознание. На соревнованиях дежурил врач из ОКБ, который провел реанимационные действия.
Так, москвича доставили в областную клиническую больницу. «[Мужчина] был направлен в рентгеноперационную. Здесь рентнгенэндоваскулярными хирургами был восстановлен кровоток в сосудах сердца, что в итоге спасло жизнь больному», — говорится в посте.
Состояние мужчины стабилизировалось. Пациента планируют перевести в профильное отделение для дальнейшего лечения.
Фото: «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»
На чемпионате по картингу в Рязанском районе мужчина пережил клиническую смерть
На чемпионате по картингу в деревне Секиотово Рязанского района 57-летний мужчина пережил клиническую смерть. Об этом
Житель Москвы был на чемпионате России по картингу в Рязанском районе. Он внезапно потерял сознание. На соревнованиях дежурил врач из ОКБ, который провел реанимационные действия.
Так, москвича доставили в областную клиническую больницу. «[Мужчина] был направлен в рентгеноперационную. Здесь рентнгенэндоваскулярными хирургами был восстановлен кровоток в сосудах сердца, что в итоге спасло жизнь больному», — говорится в посте.
Состояние мужчины стабилизировалось. Пациента планируют перевести в профильное отделение для дальнейшего лечения.
Фото: «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»