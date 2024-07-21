19-летний рязанец вызвал эвакуатор, чтобы украсть «ГАЗель». Об этом
В отдел полиции обратился 41-летний рязанец и рассказал о пропаже «ГАЗели», припаркованной на улице Княжье поле. Машина была без двигателя и заперта. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли свидетелей, которые видели, как автомобиль грузили на эвакуатор.
Полицейские установили госномер эвакуатора и разыскали водителя. Он описал внешность мужчины, который заказал поездку. Так, полицейские узнали 19-летнего рязанца. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Мужчину разыскали и задержали.
По предварительной информации ведомства, мужчина жил рядом с улицей Княжье поле и заметил, что «ГАЗелью» давно не пользуются. Злоумышленник вызвал эвакуатор и сбыл авто.
Следователь отдела МВД России по Московскому району возбудил на 19-летнего злоумышленника уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Рязанцу грозит до пяти лет лишения свободы.
19-летний рязанец вызвал эвакуатор, чтобы украсть «ГАЗель»
19-летний рязанец вызвал эвакуатор, чтобы украсть «ГАЗель». Об этом
В отдел полиции обратился 41-летний рязанец и рассказал о пропаже «ГАЗели», припаркованной на улице Княжье поле. Машина была без двигателя и заперта. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли свидетелей, которые видели, как автомобиль грузили на эвакуатор.
Полицейские установили госномер эвакуатора и разыскали водителя. Он описал внешность мужчины, который заказал поездку. Так, полицейские узнали 19-летнего рязанца. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Мужчину разыскали и задержали.
По предварительной информации ведомства, мужчина жил рядом с улицей Княжье поле и заметил, что «ГАЗелью» давно не пользуются. Злоумышленник вызвал эвакуатор и сбыл авто.
Следователь отдела МВД России по Московскому району возбудил на 19-летнего злоумышленника уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Рязанцу грозит до пяти лет лишения свободы.