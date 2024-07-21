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19-летний рязанец вызвал эвакуатор, чтобы украсть «ГАЗель»
В отдел полиции обратился 41-летний рязанец и сообщил о пропаже «ГАЗели». Машина была без двигателя. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли свидетелей, которые видели, как автомобиль грузили на эвакуатор.

19-летний рязанец вызвал эвакуатор, чтобы украсть «ГАЗель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В отдел полиции обратился 41-летний рязанец и рассказал о пропаже «ГАЗели», припаркованной на улице Княжье поле. Машина была без двигателя и заперта. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли свидетелей, которые видели, как автомобиль грузили на эвакуатор.

Полицейские установили госномер эвакуатора и разыскали водителя. Он описал внешность мужчины, который заказал поездку. Так, полицейские узнали 19-летнего рязанца. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Мужчину разыскали и задержали.

По предварительной информации ведомства, мужчина жил рядом с улицей Княжье поле и заметил, что «ГАЗелью» давно не пользуются. Злоумышленник вызвал эвакуатор и сбыл авто.

Следователь отдела МВД России по Московскому району возбудил на 19-летнего злоумышленника уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Рязанцу грозит до пяти лет лишения свободы.