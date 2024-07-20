Во Львове после покушения скончалась экс-депутат Рады Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион умерла в больнице. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион умерла в больнице. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

Ранее неизвестный мужчина во Львове подстрелил политическую деятельницу. Пуля попала в висок. Стрелок караулил женщину возле дома несколько дней и стрелял из пистолета без глушителя.