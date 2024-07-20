Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в доме-интернате в Вышнем Волочке. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По факту гибели организовано проведение доследственной проверки.
Предварительно установлено, что во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло. От удара в грудную клетку мальчик погиб.
На место выехал криминалист.
В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
В Вышнем Волочке ребенка насмерть придавило креслом в доме-интернате
Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в доме-интернате в Вышнем Волочке. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По факту гибели организовано проведение доследственной проверки.
Предварительно установлено, что во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло. От удара в грудную клетку мальчик погиб.
На место выехал криминалист.
В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.