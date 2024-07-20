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В Волгоградской области мужчина забил до смерти двухлетнего ребенка
По данным ведомства, накануне житель Камышина поругался с сожительницей. Когда женщина ушла из дома, он сорвался на ее маленьком сыне.

В Камышине Волгоградской области мужчину задержали по подозрению в убийстве двухлетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает в субботу, 20 июля, пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, накануне житель Камышина поругался с сожительницей. Когда женщина ушла из дома, он сорвался на ее маленьком сыне.

Злоумышленник нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на старания врачей, спустя несколько часов он скончался от черепно-мозговой травмы.

Мужчина попытался скрыться, но полиция его задержала. Вину он признал.