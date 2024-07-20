В Ухоловском районе автомобиль улетел в кювет
В Ухоловском районе в субботу, 20 июля, недалеко от железнодорожного переезда перед деревней Арженеевка произошло ДТП.
В Ухоловском районе в субботу, 20 июля, недалеко от железнодорожного переезда перед деревней Арженеевка произошло ДТП.
Машина улетела в кювет. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По словам очевидцев, водитель был пьян и покинул место аварии.
В Ухоловском районе автомобиль улетел в кювет
В Ухоловском районе в субботу, 20 июля, недалеко от железнодорожного переезда перед деревней Арженеевка произошло ДТП.
Машина улетела в кювет. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По словам очевидцев, водитель был пьян и покинул место аварии.
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https://www.rzn.info/news/accident