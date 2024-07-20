В Рязанской области с начала года утонули 3 ребенка и 7 взрослых

С начала года в Рязанской области утонули 10 человек, из них 3 ребенка. Статистику опубликовало региональное ГУ МЧС.

С начала года в Рязанской области утонули 10 человек, из них 3 ребенка. Статистику опубликовало региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что несмотря на профилактическую работу, люди продолжают нарушать правила безопасности на воде.