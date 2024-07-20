В Рязанской области с начала года утонули 3 ребенка и 7 взрослых
С начала года в Рязанской области утонули 10 человек, из них 3 ребенка. Статистику опубликовало региональное ГУ МЧС.
С начала года в Рязанской области утонули 10 человек, из них 3 ребенка. Статистику опубликовало региональное ГУ МЧС.
Отмечается, что несмотря на профилактическую работу, люди продолжают нарушать правила безопасности на воде.
Необходимо выбирать для отдыха только
В Рязанской области с начала года утонули 3 ребенка и 7 взрослых
С начала года в Рязанской области утонули 10 человек, из них 3 ребенка. Статистику опубликовало региональное ГУ МЧС.
Отмечается, что несмотря на профилактическую работу, люди продолжают нарушать правила безопасности на воде.
Необходимо выбирать для отдыха только
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