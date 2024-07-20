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В Рязанской области ищут пропавшего 36-летнего мужчину
10 июня пропал Петр Сергеевич Иванов 1988 года рождения. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Мещера».

10 июня пропал Петр Сергеевич Иванов 1988 года рождения. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Мещера».

Мужчина может находиться в Рязанской или Тульской области.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71 или 112.