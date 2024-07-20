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В Рязани в маршрутке скончался мужчина
Московский МСО организовал проведение доследственной проверки по факту случившегося.

В Рязани утром в субботу, 20 июля, в салоне маршрутки умер мужчина. Следователь выехал на место происшествия, сообщили РЗН. инфо в региональном СУ СКР.

Московский МСО организовал проведение доследственной проверки по факту случившегося.