В Рязани в маршрутке скончался мужчина
Московский МСО организовал проведение доследственной проверки по факту случившегося.
В Рязани утром в субботу, 20 июля, в салоне маршрутки умер мужчина. Следователь выехал на место происшествия, сообщили РЗН. инфо в региональном СУ СКР.
Московский МСО организовал проведение доследственной проверки по факту случившегося.
В Рязани в маршрутке скончался мужчина
В Рязани утром в субботу, 20 июля, в салоне маршрутки умер мужчина. Следователь выехал на место происшествия, сообщили РЗН. инфо в региональном СУ СКР.
Московский МСО организовал проведение доследственной проверки по факту случившегося.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident