В Ростовской области «КамАЗ» раздавил «Ладу» с 4 людьми в салоне

В Ростовской области в пятницу, 19 июля, в 23:45, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

В Ростовской области в пятницу, 19 июля, в 23:45, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 3-м километре обхода Волгодонска. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и столкнулся со встречным «КамАЗ 53212» с прицепом под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» и 3 его пассажира погибли на месте. Их личности устанавливаются.

Выясняются все обстоятельства происшествия.