В Краснодаре в ДТП с участием пяти машин погибли три человека

Авария произошла днем на 13-м километре Ростовского шоссе.

В массовом ДТП в Краснодаре в субботу, 20 июля, погибли три человека. Еще трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем на 13-м километре Ростовского шоссе. По предварительной информации, 66-летний водитель КамАЗа врезался в Nissan и спровоцировал столкновение пяти машин.

В результате пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также погиб водитель Kia, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.