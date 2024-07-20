В массовом ДТП в Краснодаре в субботу, 20 июля, погибли три человека. Еще трое пострадали,
Авария произошла днем на 13-м километре Ростовского шоссе. По предварительной информации, 66-летний водитель КамАЗа врезался в Nissan и спровоцировал столкновение пяти машин.
В результате пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также погиб водитель Kia, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Краснодаре в ДТП с участием пяти машин погибли три человека
В массовом ДТП в Краснодаре в субботу, 20 июля, погибли три человека. Еще трое пострадали,
Авария произошла днем на 13-м километре Ростовского шоссе. По предварительной информации, 66-летний водитель КамАЗа врезался в Nissan и спровоцировал столкновение пяти машин.
В результате пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также погиб водитель Kia, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.