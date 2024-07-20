В Клепиковском районе на повороте в кювет улетела фура
По словам очевидцев, авария случилась на одном из крутых поворотов. На кадрах видно, что фура опрокинулась и улетела в кювет.
В Клепиковском районе в субботу, 20 июля, у села Криуша утро произошло ДТП. Видео опубликовано в группе Rzn Life.
По словам очевидцев, авария случилась на одном из крутых поворотов. На кадрах видно, что фура опрокинулась и улетела в кювет.
«Не пора ли дополнительные знаки поставить? Столбики? Шумовые полосы?» — спрашивает автор видео.
В Клепиковском районе на повороте в кювет улетела фура
В Клепиковском районе в субботу, 20 июля, у села Криуша утро произошло ДТП. Видео опубликовано в группе Rzn Life.
По словам очевидцев, авария случилась на одном из крутых поворотов. На кадрах видно, что фура опрокинулась и улетела в кювет.
«Не пора ли дополнительные знаки поставить? Столбики? Шумовые полосы?» — спрашивает автор видео.
© RZN.info
Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident