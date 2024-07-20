В Касимове задержали 16-летнюю рязанку, работавшую на мошенников

В Касимове оперативники уголовного розыска задержали рязанку, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам, которые обманули двух местных пенсионерок.

В Касимове оперативники уголовного розыска задержали рязанку, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам, которые обманули двух местных пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 76-летняя жительница Касимова и сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, племянница женщины виновна в ДТП с пострадавшими. Звонивший предложил за деньги избавить ее от уголовной ответственности за 120 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась.

За деньгами приехала девушка-курьер, пенсионерка передала ей средства. После этого она связалась с родственницей и выяснила, что с той все в порядке.

Полицейские выехали, опросили пенсионерку и зафиксировали описание внешности курьера. После опроса соседей установили номер такси, на котором передвигалась злоумышленница. Маршрут девушки закончился у автовокзала.

Оперативники предположили, что девушка пошла к ближайшему банкомату, чтобы отправить полученные деньги своим кураторам. У одного из них в центре города оперативник задержал 16-летнюю рязанку. К этому моменту девушка отправила на указанный мошенниками банковский счет 190 тысяч рублей. У рязанки изъяли 1500 долларов США.

Выяснилось также, что около получаса назад от рук мошенников пострадала 61-летняя пенсионерка. Ее обманом заставили передать курьеру 70 тысяч рублей и 1500 долларов США.

По предварительной информации, 16-летняя рязанка в интернете нашла работу в зарубежный кол-центр. По заданию кураторов она выехала в Касимов и забрала деньги у двух обманутых пенсионерок. До задержания она успела отправить только похищенные средства в рублях.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.