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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя возле пляжей
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей — предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа», — отметил Хамзаев.

По его мнению, также нужно запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами и садами.

«Я напомню, что по закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах», — добавил депутат.