В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом в Ухоловском районе

ДТП произошло в субботу, 20 июля, примерно в 12:30. В результате водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь.

В Ухоловском районе 77-летний местный житель за рулем УАЗ столкнулся с мотоциклом ИЖ под управлением 16-летнего подростка. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу, 20 июля, примерно в 12:30. В результате водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что подросток на мотоцикле попал в аварию и получил травмы.