Шиловцы рассказали о пропавшем 37-летнем мужчине

Уточняется, что пропавший крепкого телосложения, ростом около 170 см, с голубыми глазами, русыми короткими волосами.

В Шиловском районе пропал Владимир Мусатов 1987 года рождения. Об этом сообщается в группе «Подслушано Шилово».

Уточняется, что пропавший крепкого телосложения, ростом около 170 см, с голубыми глазами, русыми короткими волосами.