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Шиловцы рассказали о пропавшем 37-летнем мужчине
Уточняется, что пропавший крепкого телосложения, ростом около 170 см, с голубыми глазами, русыми короткими волосами.

В Шиловском районе пропал Владимир Мусатов 1987 года рождения. Об этом сообщается в группе «Подслушано Шилово».

Уточняется, что пропавший крепкого телосложения, ростом около 170 см, с голубыми глазами, русыми короткими волосами.

«Последний раз выходил на связь 20 июня. Ехал из дома на личном автомобиле ВАЗ-2115 синего цвета, машину через неделю нашли в лесу между селами Тимошкино и Березово. Если кто-то его видел или обладает какими-либо сведениями по поводу его местонахождения, пишите!» — сообщается в посте.