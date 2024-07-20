Рязанцы рассказали о затоплении дороги на улице Пойменной
В Рязани на улице Пойменной, около дома № 37, затопило участок. Фото и видео прислала РЗН. инфо подписчица.
В Рязани на улице Пойменной, около дома № 37, затопило участок. Фото и видео прислала РЗН. инфо подписчица.
«Уже неделю бьет фонтан неизвестного происхождения. Затапливает участки с домами, дорогу затопило, пройти невозможно. Власти бездействуют, куда только ни обращались», — написала рязанка.
Рязанцы рассказали о затоплении дороги на улице Пойменной
В Рязани на улице Пойменной, около дома № 37, затопило участок. Фото и видео прислала РЗН. инфо подписчица.
«Уже неделю бьет фонтан неизвестного происхождения. Затапливает участки с домами, дорогу затопило, пройти невозможно. Власти бездействуют, куда только ни обращались», — написала рязанка.
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