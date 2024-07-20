Рязанцы пожаловались на вонь, окутавшую дома на улице Островского. Пост опубликован в группе «Рязань».
"Именно сегодня во дворах отключили половину фонарей, и улицы накрыла туманная дымка с запахом какого-то дерьма. Думаете, в потемках не почуем? Не фанат заговоров, но совпадение интересное", — написал автор поста.
По его словам, осевшая роса тоже источает этот неприятный запах.
Рязанцы рассказали о дымке с вонючим запахом на улице Островского
Рязанцы пожаловались на вонь, окутавшую дома на улице Островского. Пост опубликован в группе «Рязань».
"Именно сегодня во дворах отключили половину фонарей, и улицы накрыла туманная дымка с запахом какого-то дерьма. Думаете, в потемках не почуем? Не фанат заговоров, но совпадение интересное", — написал автор поста.
По его словам, осевшая роса тоже источает этот неприятный запах.