Под Рязанью сняли на видео неадекватного водителя

В деревне Вишневка Рязанского района сняли на видео неадекватного водителя. Кадры опубликованы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в субботу, 20 июля.

В деревне Вишневка Рязанского района сняли на видео неадекватного водителя. Кадры опубликованы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в субботу, 20 июля.

«Сегодня, в 12:45, к моему дому подъехал незнакомый человек на авто, явно под веществами, вел себя неадекватно. Пока звонил в 112, вышел из авто и пытался меня догнать. Когда на шум пришли соседи, уехал. Наряда полиции пока не дождался», — сообщается в посте.

На видео водитель невнятно ведет диалог и совершает странные действия.