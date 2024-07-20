На тропе Паустовского заблудились две женщины

Об этом в субботу, 20 июля, сообщается в группе ПСО «Мещера».

В Солотче на тропе Паустовского заблудились две женщины. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается в группе ПСО «Мещера».

Отмечается, что волонтеры нашли и вывели заблудившихся во время прогулки женщин.