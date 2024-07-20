На тропе Паустовского заблудились две женщины
Об этом в субботу, 20 июля, сообщается в группе ПСО «Мещера».
В Солотче на тропе Паустовского заблудились две женщины. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается в группе
Отмечается, что волонтеры нашли и вывели заблудившихся во время прогулки женщин.
На тропе Паустовского заблудились две женщины
В Солотче на тропе Паустовского заблудились две женщины. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается в группе
Отмечается, что волонтеры нашли и вывели заблудившихся во время прогулки женщин.
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