МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе в Рязанской области
Рязанцев предупредили о грозе с усилением ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили о грозе с усилением ветра. Метеопредупреждение опубликовано на
В субботу, 20 июля, до конца суток на территории региона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.
При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, в отдельных районах ожидается град.
МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе в Рязанской области
Рязанцев предупредили о грозе с усилением ветра. Метеопредупреждение опубликовано на
В субботу, 20 июля, до конца суток на территории региона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.
При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, в отдельных районах ожидается град.
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