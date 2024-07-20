МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе в Рязанской области

Рязанцев предупредили о грозе с усилением ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев предупредили о грозе с усилением ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 20 июля, до конца суток на территории региона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, в отдельных районах ожидается град.