Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку

Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Установлено, что 44-летняя женщина на BA3-210740 не учла дорожные и метеорологические условия и наехала на 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. Женщине причинили множественные телесные повреждения.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в Шиловский райсуд для рассмотрения.