Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
30°
Срд, 03
30°
Чтв, 04
30°
ЦБ USD 87.3 1.55 02/07
ЦБ EUR 93.96 1.54 02/07
Нал. USD 88.35 / 89.00 02/07 15:55
Нал. EUR 96.15 / 96.40 02/07 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
2 372
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
10 200
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
13 530
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
16 293
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку
Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Установлено, что 44-летняя женщина на BA3-210740 не учла дорожные и метеорологические условия и наехала на 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. Женщине причинили множественные телесные повреждения.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в Шиловский райсуд для рассмотрения.