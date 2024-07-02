Водолазы рассказали о поисках 15-летней рязанки

По данным организации, исследование водоема завершилось.

Водолазы рассказали о поисках 15-летней рязанки. Об этом сообщает Водолазная группа «ДобротворецЪ» «Вконтакте».

На Солдатском пруду с 29 июня велись поиски подростка. Сначала осматривали береговую линию с воды, позже приступили к сканированию водоема специальным устройством.

Следом водолазы приступили к работе.

По данным организации, исследование водоема завершилось. Ничего не было обнаружено.

Напомним, в Рязани пропала 15-летняя Татьяна Шабаева.