В сети появились фотографии с места пожара в Пителинском районе

В результате происшествия пострадали двое.

В сети появились фотографии с места пожара в Пителинском районе. Информацию опубликовало издательство «Пресса».

Возгорание случилось 2 июля в селе Потапьево.

По словам начальника ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрия Сердцева, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. «Двое пострадавших получили ожоги рук и ног. Медицинскую помощь работники скорой оказали им на месте. От госпитализации пострадавшие отказались», — сообщил Сердцев.