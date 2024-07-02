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В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка ударили ножом в бедро

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка ударили ножом в бедро. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел возле круглосуточного магазина-бара недалеко от Владимирской площади. О случившемся сразу сообщили в правоохранительные органы, начались поиски напавшего.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали на Разъезжей улице 34-летнего мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Его доставили в полицию.

Пострадавший подросток госпитализирован.