В Рязанской области москвичка подожгла знакомую

Уголовное дело направили в суд.

В Рязанской области москвичка подожгла знакомую. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в гостях у своей знакомой. Между ними произошел конфликт.

Отмечается, что жительница Москвы облила хозяйку квартиры спиртосодержащей жидкостью и бросила в нее зажженную лампадку.

Спасти потерпевшую не удалось, от полученных термических ожогов женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело направили в суд.