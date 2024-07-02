В Рязанской области москвичка подожгла знакомую
Уголовное дело направили в суд.
В Рязанской области москвичка подожгла знакомую. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в гостях у своей знакомой. Между ними произошел конфликт.
Отмечается, что жительница Москвы облила хозяйку квартиры спиртосодержащей жидкостью и бросила в нее зажженную лампадку.
Спасти потерпевшую не удалось, от полученных термических ожогов женщина скончалась в больнице.
Уголовное дело направили в суд.