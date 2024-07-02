В Рязани мужчина выстрелил соседу в лицо из газового пистолета

Инцидент произошел на улице Соколовская, 5А.

В Рязани мужчина выстрелил соседу в лицо из газового пистолета. Соответствующий пост появился в группе «Рязань».

"Этот человек стреляет из газового пистолета в лицо соседу. После этого он угрожает, что в следующий раз сделает что-то серьезное", — написал автор.

Инцидент произошел на улице Соколовская, 5А.

По данным жителей, пострадал сосед из второй квартиры.

«Изначально мужчина стал оскорблять. Он специально идет на конфликт», — отмечается в сообщении.