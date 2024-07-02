В Рязани минирующая моль атаковала каштаны

По словам доцента кафедры биологии и методики преподавания РГУ имени С.А. Есенина Виктора Асеева, необходимо комплексное лечение растений.

В Рязани минирующая моль атаковала листья каштанов. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете рассказали, что кромка листьев уже не первый год покрывается будто ржавчиной. Причиной болезненного состояния деревьев стали вредители.

«Есть такие моли-пестрянки, к которым относится охридский минер. Они обычно начинают откладывать яйца. Потом из них вылупляются личинки. По сути дела, эти личинки наносят вред листьям. При массовом поражении у растений сильно снижается фотосинтез, и они начинают слабеть», — отметил доцент кафедры биологии и методики преподавания РГУ имени С.А. Есенина Виктор Асеев.

Он утверждает, что разовая обработка не поможет и необходимо комплексное лечение растений.

«Наиболее эффективный способ борьбы с охридским минером — феромонные ловушки. Они безопасны для окружающей среды. Есть еще один способ — механический. Достаточно просто обрывать больные листья», — добавил Асеев.

Кроме того, в сюжете отметили, что дирекция по благоустройству города приняла решение о приостановке высаживания конских обыкновенных каштанов до тех пор, пока популяция вредителей не снизится.