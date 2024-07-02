В Рязани 16-летний подросток на электросамокате врезался в легковушку

Проводится проверка.

В Рязани 16-летний подросток на электросамокате врезался в легковушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в понедельник, 1 июля, возле дома № 52 на улице Ленина, 16-летняя девушка на электросамокате въехала в стоящий автомобиль «Киа Соул».

В результате ДТП за медпомощью обращались водитель двухколесного транспортного средства и его несовершеннолетний пассажир.

Проводится проверка.