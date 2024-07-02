В полиции прокомментировали конфликт на улице Соколовской в Рязани

Проводится проверка.

В полиции прокомментировали конфликт на улице Соколовской в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По их данным, между двумя рязанцами произошел конфликт. Один из участников выстрелил в сторону другого из газового пистолета.

Заявление поступило в отдел МВД России по Октябрьскому району.

Проводится проверка.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина выстрелил соседу в лицо из газового пистолета.