В полиции прокомментировали конфликт на улице Соколовской в Рязани
Проводится проверка.
В полиции прокомментировали конфликт на улице Соколовской в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По их данным, между двумя рязанцами произошел конфликт. Один из участников выстрелил в сторону другого из газового пистолета.
Заявление поступило в отдел МВД России по Октябрьскому району.
Проводится проверка.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина выстрелил соседу в лицо из газового пистолета.