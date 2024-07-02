В Пермском крае мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил истекать кровью

В Пермском крае мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил истекать кровью. Об этом пишет портал «59.ru».

Отмечается, что девочка пошла в гости к соседскому мальчику. Возле дома ее встретил 30-летний сосед, который предложил «показать выросший борщевик». Она знала его и согласилась пойти.

Мужчина изнасиловал ребенка и оставил в кустах возле закрытого магазина. Ее обнаружили всю в крови.

Потерпевшая находится в реанимации в больнице.

Преступника задержали.