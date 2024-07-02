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В Новосибирске собака на детской площадке напала на шестилетнего мальчика

В Новосибирске собака на детской площадке напала на шестилетнего мальчика. Об этом во вторник, 2 июля, сообщило издание RT.

Отмечается, что во дворе, где произошел инцидент, стоят таблички о запрете выгула животных, но хозяева хаски их проигнорировали. Животное набросилось на ребенка, когда тот ехал на самокате. У пострадавшего глубокая укушенная рана локтя.

Информацию о травмах передали в полицию, но уголовное дело пока не возбудили, рассказала родственница ребенка. Родные мальчика просили 50 тысяч рублей на реабилитацию, но хозяева пса отказались платить.

Кроме того, местные СМИ утверждают, что владельцы животного требовали от семьи пострадавшего возместить затраты на кинолога: собака, с их слов, очень напугана.