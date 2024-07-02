В Москве утонули три человека, одного спасли

В Москве утонули три человека. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, первое тело нашли под Кожуховским мостом — мужчина ушел купаться утром и не вернулся. Еще одного утопленника случайно нашли отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий мужчина захлебнулся в Пенягинском пруду в Митино — купался с друзьями и не выплыл.

Одного человека удалось спасти. Пьяный житель столицы нырнул в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко, его увидели прохожие и вызвали спасателей. Гражданина вытащили.

Еще одного мужчину ищут спасатели. Он отправился плавать в парк «Удальцовские пруды» и не возвращается более трех часов. Его вещи нашли на берегу родственники. Они вызвали полицию.