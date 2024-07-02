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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки
В ведомстве сообщили, что за сутки были поражены девять украинских самолетов.

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сводку на 2 июля ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Потери украинской армии составили 1800 человек за сутки.

Также за этот период поражены девять самолетов ВСУ. «В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», — отметили в ведомстве.

Средства ПВО сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиационную бомбу Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе «Bayraktar TB2».