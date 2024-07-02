В Ленинградской области мужчина восемь лет насиловал родную дочь и падчерицу

В Ленинградской области мужчина восемь лет насиловал родную дочь и падчерицу. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ.

По информации следствия, мужчина с 2013 по 2021 годы неоднократно домогался и насиловал двух девочек — дочь 2013 года рождения и падчерицу, 2006 года рождения.

Когда в семье стало известно о происходящем, подозреваемого задержали. Во время расследования он не признал вины, но следователи смогли собрать доказательства. Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.