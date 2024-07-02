В Госдуме высказались против отмены ЕГЭ

По мнению Анатолия Вассермана, такая форма экзамена полезнее классического экзамена с билетами.

Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене ЕГЭ. Его слова приводит «Лента.ру».

«Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — отметил парламентарий.

Вассерман добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному в школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете.