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В ГД рассказали, на какие книги не будет распространяться закон о пропаганде наркотиков
Как рассказал депутат Крашенинников, по закону состоялись несколько совещаний.

В Госдуме рассказали, на какие литературные произведения не будет распространяться закон о пропаганде наркотиков. Об этом пишет URA.ru.

Согласно публикации, документ не будет распространяться на произведения, опубликованные до августа 1990 года.

«Провели несколько совещаний по всем трем законам. Уточнили само понятие пропаганды наркотиков. Для произведений литературы и искусства особый режим. Произведения не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанрами неотъемлемую часть художественного замысла», — сообщил председатель комитета думы по по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также, по информации РИА Новости, проект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы розыскной деятельности.