В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студенческих отрядов

Энергетики ведут профориентационную работу начиная со школьной скамьи: движение студенческих отрядов является одним из форматов данного направления, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

В этом году к команде «Россети Центр» присоединилось рекордное число студентов: 534 человека из 70 учебных заведений страны. Перед выполнением основных трудовых обязанностей они пройдут ускоренный курс обучения, инструктажи по охране труда.

Впереди у ребят два месяца настоящей профессиональной школы: работа бок о бок с грамотными наставниками, возможность применить свои знания на практике и получить колоссальный опыт в отрасли, а также найти новых друзей и стать частью большой сплоченной энергетической семьи.

По итогам трудового сезона будут выбраны лучшие студенческие отряды среди филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они будут представлять организацию на Всероссийском слете группы компаний «Россети».

Отметим, что в этом году к работе на энергетических объектах «Рязаньэнерго» приступят 40 молодых специалистов. Это студенты Рязанского радиотехнического университета (отряд «Потенциал»), Рязанского агротехнологического университета («Электрон»), филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа («Импульс)» и Скопинского электротехнического колледжа («Энергетик»).