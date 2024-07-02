В центре Рязани снизили подачу холодной воды

Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.

В центре Рязани снизили подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 будет наблюдаться снижение подачи ресурса по адресам: