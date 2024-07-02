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В центре Рязани снизили подачу холодной воды
Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.

В центре Рязани снизили подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 будет наблюдаться снижение подачи ресурса по адресам:

  • ул. Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61 к1, 65, 77, 89, 91, 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44;
  • Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 74 корп.1, д. 54 (конгресс-отель «Амакс»), д.74к1.