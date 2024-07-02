В центре Рязани снизили подачу холодной воды
Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.
В центре Рязани снизили подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
Отмечается, что это связано с ремонтными работами на водопроводе.
До 17:00 будет наблюдаться снижение подачи ресурса по адресам:
- ул. Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61 к1, 65, 77, 89, 91, 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44;
- Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 74 корп.1, д. 54 (конгресс-отель «Амакс»), д.74к1.