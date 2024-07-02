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Украина хочет собрать с Запада десять миллиардов долларов на закупку оружия
По словам советника министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрия Сака, страны Запада пообещали дать 675 миллионов долларов.

Украина хочет собрать с западных стран десять миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей, которое впоследствии передадут ВСУ. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

«Общая сумма средств (подтвержденных Западом — прим. ред.) на сегодняшний день — уже 675 миллионов долларов. И, конечно, общая цель — это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать», — заявил Сак в эфире телеканала «Рада».

По словам чиновника, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно. Именно поэтому Киев хочет, чтобы на эти цели деньги выделил Запад. Как отметил Сак, это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды.