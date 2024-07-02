Суд поддержал ПАО «РЭСК» в споре с Рязанским УФАС

Как сообщила пресс-служба ПАО «РЭСК», реализуя установленное законом право приостановить поставку электрической энергии в отношении потребителей, имеющих задолженность, публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» направило уведомление о введении ограничения режима электропотребления в адрес одного из должников — организации ЖКХ Касимовского района Рязанской области и произвело прекращение поставки электрической энергии в отношении ряда объектов.

Рязанское УФАС посчитало такие действия ПАО «РЭСК» нарушением антимонопольного законодательства, создающим угрозу ущемления интересов неограниченного круга лиц, и признало компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.31. КоАП.

В ходе обжалования вынесенного УФАС решения, суд пришел к выводу о правомерности действий ПАО «РЭСК», полном соблюдении со стороны компании установленного законодательством порядка приостановления поставки электрической энергии в отношении социально важных объектов, а также о наличии у ресурсоснабжающей организации права на прекращение неоплачиваемого отпуска электрической энергии с целью законной самозащиты при наличии у потребителя задолженности за потребленный ресурс (дело № А54-7672/2021).

Принятое судом решение имеет исключительно важное значение для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Рязанской области и бесперебойного энергоснабжения законопослушных потребителей, поскольку направлено на создание дополнительных стимулов для надлежащего исполнения всеми участниками своих обязательств.